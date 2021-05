Mauro Porcini: il CEO del futuro deve essere un unicorno

In vista dell'uscita del 22 maggio del libro ‘Primo. Non Comandare', che nasce dalla serie di video-interviste realizzate dal Pierangelo Soldavini e Frank Pagano per Ceo Confidential, protagonista dell'intervista di oggi, è Mauro Porcini, SVP e Chief Design Officer di PepsiCo., una delle più grandi aziende di beni di largo consumo al mondo. Porcini è uno dei manager italiani più quotati del mondo nel settore del design, non è solo uomo di comunicazione, ma anche artista e scrittore, ed ha di recente pubblicato il suo libro ‘L'età dell'Eccellenza'. A lui abbiamo chiesto quali caratteristiche deve avere il CEO del futuro e qual è il ruolo della comunicazione e dei brand per affrontare i grandi dilemmi del mondo contemporaneo.#CEOConfidentialIlSole24Ore