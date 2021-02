Marco Travaglia: il CEO ha una coscienza sociale, digitale ed equilibrata

Marco Travaglia, presidente e Ceo per Italia e Malta di Nestlé, è un sostenitore della sostenibilità. Intervistato da Il Sole 24 Ore racconta del cambiamento a tappe forzate di una multinazionale che ha deciso di raggiungere la carbon neutrality entro il 2050. Il contesto in cui deve agire un Ceo del futuro è estremamente complesso, per questo motivo deve avere una coscienza sociale marcata, una conoscenza digitale e tecnologica al passo con i tempi e un solido equilibrio per orientare l'azienda nelle decisioni più difficili. Il profitto da solo non basta più. Proprio per questo il Ceo del futuro deve essere un campione di diversità e inclusione e, probabilmente, sempre più donna per vincere tutte le paure che ci vincolano al passato.#CEOConfidentialIlSole24Ore