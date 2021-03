Jill Ader: il CEO del futuro deve avere curiosità

Jill Ader, è presidente di Egon Zehnder, società leader nell'executive search in Europa e una delle principali del mondo. Da questo osservatorio privilegiato ha avuto modo di conoscere i Ceo delle più importanti aziende internazionali e capire così quali sono le competenze necessarie per essere un bravo Ceo. Per Ader tutto parte dalla curiosità, dal porre le giuste domande per trovare una soluzione che faccia bene all'economia, ai propri dipendenti e all'intero ecosistema. Il cambiamento è dunque fondamentale e non può più essere imposto dall'alto; occorre, secondo ader, far sognare le persone e non controllarle, è questo il metodo vincente per creare responsabilità e leadership diffusa.#CEOConfidentialIlSole24Ore