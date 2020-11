Il vero CEO come un grande chef

Un’intervista non convenzionale a Massimo Bottura, chef patron di Osteria Francescana a Modena (3 stelle Michelin), fondatore di Food for Soul e da poco nominato Ambasciatore di Buona Volontà dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP).Massimo Bottura è un creativo che parla alle nuove generazioni con un linguaggio, dalla tavola ai grandi temi sociali, in linea con le sfide di oggi. Le sue parole d’ordine: la cucina deve essere sostenibile; la squadra va gestita in maniera inclusiva, raccogliendo le storie di tutti nella creazione di ogni piatto, per rendere l’esperienza di prodotto personale e moderna; cucinare è un atto d’amore, e fare il leader significa prendersi rischi e responsabilità.#CEOConfidentialIlSole24Ore