Il CEO non può farcela da solo di Pierangelo Soldavini e Frank Pagano 18 novembre 2020

Rita McGrath è tra i migliori 50 esperti di strategia al mondo e insegna alla Columbia Business School di New York, scuola che è da sempre tra le migliori 10 al mondo. La sua conoscenza del mondo corporate moderno si sposa con una maniera di spiegare di grande efficacia.In questa intervista Rita McGrath racconta che il CEO deve eseguire una strategia di lungo termine, a vantaggio di tutti, azionisti e società. Il CEO non ce la può fare da solo, nel senso che devono esserci controlli, obiettivi chiari e linee guida, che garantiscano che l'azienda non rincorra sempre e solo risultati di breve termine. Fare il CEO – per McGrath - richiede un'elevata competenza, purtroppo non molto in voga nella nostra cultura da reality show. L'invito per il leader del futuro da parte di Rita McGrath è di lavorare tanto, per diventare quell'umile e competente CEO che salverà il mondo.