Il Ceo non deve mai perdere di vista la visione di lungo termine

Giorgio Zinetti, CTO & Co-Founder di Procivis, ha il pragmatismo e la freddezza dell'ingegnere, ma la sua lucidità deriva piuttosto dalla sua visione del mondo. Zinetti ha capito perfettamente il potere della blockchain ed è come se avesse davanti a sé l'immagine della società del futuro. A lui il compito in azienda di traghettare squadra, clienti e partner verso il futuro. La caratteristica di Procivis è quella di applicare la blockchain al settore pubblico. Non solo si può ridurre drasticamente il costo della politica e della pubblica amministrazione, guadagnando efficienza e spendendo meglio i soldi dei contribuenti - sostiene Zinetti - ma si può facilitare la partecipazione pubblica ad un sogno comune, sociale e risvegliare un senso di comunità più spiccato, che andrà a beneficio del privato e del pubblico.