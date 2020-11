Il CEO nasce sotto il segno dell'unicorno

Mauro Porcini è un professionista a tutto tondo, tanto da dominare business, arte e design. Un unicorno, per dirla con le sue parole. Porcini è senior Vice president e Chief design officer di PepsiCo, l'azienda di largo consumo che produce, tra le altre marche, Pepsi, Gatorade e Frito Lay. PepsiCo è un colosso da 67 miliardi di dollari, storica rivale di The Coca-Cola Company, e una delle migliori palestre di marketing e design industriale del mondo. Il leader del futuro, secondo Porcini, deve avere un flusso di comunicazione continuo tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro del cervello, e avere in sé, paradossalmente, tanta gentilezza. Una descrizione di leadership particolare, per un mondo che si appresta a diventare competitivo, veloce, e dove vince l'eccellenza. La tecnologia crea il contesto, mentre mentalità e leadership creano il futuro. Il successo arriva solo con gentilezza, esecuzione perfetta della strategia ed estro. Dobbiamo educare i giovani attorno a queste tre cose, ci dice Mauro Porcini.#CEOConfidentialIlSole24Ore