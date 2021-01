Il Ceo del futuro lavora con una logica di apertura e condivisione

“Il vero successo si realizza uscendo dalle quattro mura della propria azienda e instaurando un rapporto nuovo con le persone, dentro e fuori l'azienda, con i partner e persino con i concorrenti per creare un ecosistema migliore per tutti”. E' questo il messaggio di Erich Joachimsthaler, fondatore e CEO di Vivaldi Group, l'azienda newyorkese di consulenza strategica da lui creata. Il futuro- prosegue Joachimsthaler - non richiede, tuttavia, solo tecnologia, ma anche un nuovo approccio o mindset, che facilita la condivisione con il mondo dei propri asset, creando un nuovo sistema che compensa tutti i rischi, grazie a un flusso aperto di competenze e innovazioni. Nessuno sa cosa ci attende dietro l'angolo ed è tempo di unire tutte le forze disponibili.