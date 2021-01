Il CEO è il custode delle persone e del talento

Sono le persone a creare il lusso. Sono le loro mani abili, gli occhi esperti e il loro cervello, forgiato dall'esperienza ed allenato a mettere insieme gioielli ed orologi rarissimi, eccezionali, unici. Il lusso non teme i dilemmi del futuro, almeno per il momento. A parlarne è Chabi Nouri, Amministratrice Delegata di Piaget. Il successo, secondo Nouri, è dato dall'avere vicino persone capaci di innovare e di capire e reinterpretare la tradizione, è dare alle persone, ai consumatori, un servizio individualizzato, qualcosa di unico. In futuro, con la tecnologia, si creeranno pezzi unici e rari, per questo le maison come Piaget devono sfruttarla al meglio e conciliarla con l'impronta emozionale e il patrimonio storico del brand se vogliono durare nel tempo. Il CEO è colui che guida dietro le quinte l'innovazione senza creare terremoti, sa integrare nel viaggio verso il futuro quegli artigiani che sono il motore del mistero del lusso.#CEOConfidentialIlSole24Ore VAI ALLA SERIE DI INTERVISTE