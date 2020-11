Il CEO deve saper vincere e perdere, con la squadra

Julio Velasco è uno degli allenatori più decorati della storia della pallavolo mondiale, ma è considerato il più grande in assoluto per il modo con cui ha rivoluzionato la pallavolo. Velasco ha un'autorevolezza che non viene dalle medaglie, ma da un amore per il gioco e per la squadra, e dall'ambizione di superarsi e superare gli avversari, sempre.Lo sport può essere una scuola preziosa per i futuri CEO, perché insegna a vincere e a perdere. Non si è mai vincenti per sempre e perdere ci fa capire dove migliorare. Lo sport ci insegna a competere rispettando le regole. Lo sport crea identità profonde.Il CEO che vuole affrontare le sfide del futuro deve avere una mentalità vincente, e ha molto da imparare dallo sport e dallo stile di leadership di Julio Velasco.#CEOConfidentialIlSole24Ore