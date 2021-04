Gino Strada: il CEO deve riscoprire la sua responsabilità sociale

Gino Strada è fondatore e anima di Emergency, l'associazione indipendente che offre cure medico-chirurgiche gratuite alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà. Curare senza discriminazioni è l'idea che da anni guida lui e i suoi collaboratori nei Paesi in guerra in cui operano dove, dal 1994 hanno curato più di 11 milioni di persone. Per Gino Strada il CEO del futuro deve riscoprire la responsabilità sociale e arricchirsi culturalmente per prepararsi ad un mondo complesso dove, spesso, neppure i diritti fondamentali vengono rispettati. La vera società sostenibile è quella che garantisce uguaglianza e un'identità comune a tutti.#CEOConfidentialIlSole24OreLEGGI: Ceo confindential, le risposte dei leader ai dilemmi del nostro tempo