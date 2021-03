Francesca Toninato: il CEO si occupa e preoccupa delle persone e del mondo

Francesca Toninato è Global CEO di 7 For All Mankind, il brand californiano punto di riferimento nel mercato del denim. Prima di approdare nel mondo della moda Francesca ha lavorato nei settori commerciale e strategico di molte multinazionali.Per lei un bravo Ceo è colui che sa leggere la realtà ed è capace di guidare la sua squadra con umiltà e care, ovvero il perfetto mix tra amore e fiducia. Il Ceo non scende a compromessi quando si tratta di sostenibilità e cambia l'azienda per creare un ambiente dove i dipendenti possano realizzarsi. Il suo consiglio alle donne è di costruire la propria carriera senza snaturare le loro caratteristiche. Il consiglio per tutti, invece, è quello di cambiare e farlo anche in fretta, perché restare innamorati dei successi del passato può essere rischioso.#CEOConfidentialIlSole24Ore VAI ALLA SERIE DI INTERVISTE LEGGI: Ceo confindential, le risposte dei leader ai dilemmi del nostro

