Felix Finkbeiner : il CEO deve capire le sfide globali ed agire adesso

Giovane, ma con le idee molto chiare: bisogna cambiare il mondo nei prossimi 10 anni. E' questo l'obiettivo di Felix Finkbeiner, dottorando di ricerca in Ecologia al prestigioso ETH di Zurigo e fondatore di Plant For The Planet, un'organizzazione No Profit che si è impegnata, assieme ad altre NGO, a riforestare il Pianeta per ridurne la temperatura. Il loro obiettivo – spiega Felix - è ridurre a zero le emissioni da combustibili fossili entro il 2030 e usare la tecnologia al servizio dell'ambiente. Per un obiettivo così ambizioso non bastano i governi, anche i Ceo devono prendere coscienza del proprio ruolo. Occorre intervenire al più presto su energia, trasporti, costruzioni e alimentazione.

tempo