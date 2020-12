Fare il CEO farà rima con empatia

A colloquio con un professionista del marketing. Eugenio Perrier, partener di Sevendots, società di consulenza globale specializzata nel sostegno alla crescita delle imprese di consumo, è un uomo di marketing in purezza.Come racconta in questa intervista il suo obbiettivo è capire, ascoltare e mettere le persone e i loro bisogni al centro di tutto. E l'azienda, a suo avviso, fa proprio questo, anzi deve fare proprio questo. Il focus sulle persone guida i conti economici e la relazione con gli azionisti. Il focus sulle persone è la bussola per affrontare i dilemmi di oggi.Il CEO di domani deve avere grandissime capacità di ascolto e di empatia, prima di forgiare la storia da raccontare al mondo.Eugenio Perrier vive negli Stati Uniti, dove aiuta molte startup, soprattutto in ambito food, a spiegare le vele, ed è convinto che le nuove generazioni si stiano già preparando a rivoluzionare il mondo in cui viviamo. Non occorre fare altro che creare il giusto spazio per i giovani, uno spazio dove regna l'empatia.#CEOConfidentialIlSole24Ore