Duccio Vitali: il Ceo del futuro sfida lo status quo

Duccio Vitali è Ceo di Alkemy, società di consulenza specializzata nella trasformazione digitale delle imprese attraverso l'utilizzo di tecnologia, dati e creatività. Pioniere di internet in Italia è stato partner in Bain prima di dedicarsi alla nascita di Alkemy.Per Vitalia il Ceo del futuro è il vero leader che antepone gli interessi dei clienti, impiegati ed azionisti, ai propri, ma soprattutto, ha il mindset giusto per spronare la squadra verso obiettivi sfidanti, sa attrarre talenti e scuotere lo status quo prima che sia troppo tardi. La trasformazione del mondo, dice Vitali, è inevitabile, ed occorre agire in maniera proattiva, prima che i dilemmi del futuro distruggano società e business.#CEOConfidentialIlSole24Ore