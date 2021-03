Denis Terrien: il CEO del futuro deve agire adesso

Denis Terrien è Executive Vice President & CEO di Salesforce Southern Europe, azienda impegnata da anni nel campo della sostenibilità e della tecnologia a vantaggio di tutti. Obiettivi ambiziosi e nessuna esitazione sono, a suo parere, le due caratteristiche fondamentali per il Ceo del futuro se vuole davvero cambiare l'azienda che guida e la società in cui vive. Il business – sostiene ancora Terrien - è il vero vettore del cambiamento. Un cambiamento ormai necessario e per cui non resta più molto tempo. O le aziende e i loro CEO rivoluzionano radicalmente il proprio modo di agire e pensare o moriranno.#CEOConfidentialIlSole24Ore