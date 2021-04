Davide Cassani: il CEO del futuro corre e vince con la squadra

Occorre creare una squadra vincente, è finita l'epoca del Ceo da solo al comando. A dircelo è Davide Cassani, Commissario Tecnico della Nazionale di Ciclismo italiana. Una lunga carriera la sua, fatta di tanti sacrifici per realizzare il sogno della nazionale. Nel ciclismo, come nel business, occorre guardare avanti, affidarsi alla tecnologia, gestire la solitudine e decidere sempre e comunque per il bene della squadra. Si vince, sostiene Cassani, solo lavorando in gruppo, campioni e gregari che pedalano insieme. In questo senso lo sport può insegnare molto ai giovani di oggi e agli aspiranti Ceo.#CEOConfidentialIlSole24Ore VAI ALLA SERIE DI INTERVISTE

