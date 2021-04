Chantal Gaemperle: il CEO del futuro scommette sulle persone

Chantal Gaemperle :il CEO del futuro scommette sulle personeChantal Gaemperle è Executive Vice President Human Resources & Synergies di LVMH, leader mondiale nel settore del lusso, con 75 marche di prestigio all'interno del suo portfolio ed un network di quasi 5.000 negozi. Gaemperle coordina un esercito di 160.000 dipendenti e ci tiene a sottolineare come siano proprio le persone il vero motore di un'azienda che fa dell'esperienza di prodotto e della personalizzazione del servizio la chiave del suo successo. Il futuro richiede leader autentici, capaci di ispirare le persone. Tecnologia, sostenibilità e storytelling sono importanti ed urgenti, ma il primo passo, per Chantal, è proprio la cura delle persone.Tra gli obiettivi del gruppo quello di raggiungere il 50% di presenza femminile nei ruoli manageriali.Il successo e la paura, conclude Gaemperle, possono anestetizzare le persone; per questo occorre non adeguarsi al comfort dello status quo.#CEOConfidentialIlSole24Ore VAI ALLA SERIE DI INTERVISTE LEGGI: Ceo confindential, le risposte dei leader ai dilemmi del nostro

tempo