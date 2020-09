Zingaretti: su rimpasto decide Conte, ma serve salto in avanti

Roma, 22 set. (askanews) - "Sosterremo questo governo fino a quando farà le cose. Per noi ora è importante non essere pigri, mantenere gli impegni, varare un piano per il lavoro fondato ulle risorse che abbiamo conquistato". Lo ha detto il leader Pd Nicola Zingaretti, parlando in conferenza stampa.

Per quanto riguarda l'eventuale rimpasto, "la squadra che lo dovrà realizzare non è compito nostro, è una valutazione che spetta soprattutto al presidente del Consiglio che per noi ha tutta la responsabilità e la libertà di fare queste scelte".