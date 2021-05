Zingaretti: "Attuazione delle norme senza annullare o ritardare processi" 28 maggio 2021

(LaPresse) - "Quella di Don Luigi Ciotti è stata una frustata utile per indirizzare anche l'attuazione delle norme però in modo che non significhi annullare o ritardare i processi. Va presa quindi per quella che è, uno stimolo ad attuare le norme ma farlo nel modo migliore e più veloce possibile". Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti a margine di una iniziativa con l'associazione Libera di Don Luigi Ciotti.