Zangrillo: “Ne ho le p… piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla” 22 luglio 2020

“Mi aspetto che il comitato scientifico dica agli italiani la verità: riprendete a vivere, andate in vacanza, al ristorante, in banca...Altrimenti Conte tra due anni dovrà chiedere 800 miliardi in Europa”. Così il professor Alberto Zangrillo, medico del San Raffaele, ospite di Focus In Onda su La 7. “È evidente quello che accade – ha continuato il medico - se oggi in Lombardia abbiamo un morto dichiarato per Covid, vuol dire che non sta succedendo nulla. Punto. Poi possiamo costruire tutte le favole che volete”