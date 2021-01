Zampa: utilizzare subito tutte le dosi di vaccino disponibili

Roma, 11 gen. (askanews) - C'è "la garanzia che le 450-475 mila dosi a settimana del vaccino Pfizer arriveranno, io penso che si debba andare veloci, che le dosi vadano tutte utilizzate, salvo avere un confronto con il commissario Arcuri per sapere se ci sono dei dubbi. Ma in questo momento non ci sono, perché Arcuri avrebbe lanciato l allarme": così a Timeline, su Sky TG24, la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, rispondendo alla domanda se si possa somministrare subito tutte le dosi di vaccino a disposizione oppure sia necessario conservarne una parte per il richiamo.