World Nutella Day, arriva la moneta d’argento da 5 euro

L’inconfondibile vasetto della Nutella entra nella numismatica proprio nel giorno del World Nutella Day. Per la gioia dei collezionisti la Zecca dello Stato ha coniato una moneta d’argento da 5 euro per celebrare l’eccellenza della crema spalmabile più celebre al mondo. Ecco le fasi del conio della moneta, in tre versioni di colore, disegnata dall’artista Annalisa Masini. Sul dritto della moneta c’è il celebre vasetto, sul rovescio lo stabilimento del Gruppo Ferrero di Alba, dove l’azienda specializzata in prodotti dolciari fu fondata negli anni Quaranta.Per approfondire