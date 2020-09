Willy, sindaco Colleferro: ora politica stia zitta, stop campagna

Roma, 10 set. (askanews) - Il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, risponde a Lega e Fratelli d'Italia che "strumentalizzano" l'episodio di Willy per campagna elettorale sui temi della sicurezza e dell'immigrazione. E chiede uno stop della campagna elettorale.

"Credo che in questa settimana si debba sospendere la campagna elettorale, io l'ho sospesa. Chi, in questi giorni di lutto cittadino, pensa di continuare con le dichiarazioni di partito, con le dichiarazioni politiche, e le speculazioni di natura politico-elettorale, è molto molto lontano dal mio personale modo di agire. In questa settimana, prima dei funerali, la politica farebbe bene a stare zitta e a riflettere, a interrogarsi su quanto possiamo, potevamo e potremmo fare in più rispetto al nostro operato".