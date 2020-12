Whirlpool, in un calendario la lotta dei lavoratori campani

Napoli, 30 dic. (askanews) - I lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno presentato, nel corso di un piccolo evento solidale, il calendario per il 2021 intitolato "Sulla nostra pelle". Dodici scatti per 12 mesi che ritraggono gli stessi operai e impiegati che da 20 mesi lottano contro la chiusura dello stabilimento campano, dopo che la multinazionale statunitense produttrice di elettrodomestici, ha decretato lo stop della produzione.

Raffaele Romano, delegato della Fiom-Cgil di Napoli.

"Questo calendario nasce proprio per dare un segnale a tutta l'Italia, che Napoli resiste e Whirlpool deve tornare indietro - ha detto - è un calendario fatto sulla pelle nostra proprio per dare una testimonianza che queste multinazionali non possono venire in Italia, depredare e andare via".

"Già abbiamo venduto le prime 5mila copie - ha aggiunto un operaio - c'è una seconda tiratura da 5mila copie che sta finendo e sicuramente dopo questo evento di richieste ce ne saranno tantissime ancora".

Presenti all'evento anche diversi artisti campani nonché rappresentanti delle istituzioni locali e dei sindacati nazionali e regionali.