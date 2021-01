Walter Veltroni intervista Sami Modiano 27 gennaio 2021

Per il Giorno della Memoria del 27 gennaio Il Sole 24 Ore Walter Veltroni ha intervistato uno degli ultimi testimoni viventi della Shoah, Sami Modiano. L'appuntamento, organizzato dall'Associazione Figli della Shoah in collaborazione con il Conservatorio di Milano, Il Sole 24 Ore e Feltrinelli Editore, è stato un momento fondamentale per commemorare la Shoah attraverso i ricordi e la voce di Sami, “un uomo che ha coraggiosamente tramandato la Memoria”, come ha ricordato Sergio Mattarella. L'intervista rappresenta un momento di approfondimento indirizzato in particolare agli studenti delle scuole e rimarrà disponibile sulla pagina online dedicata alla Giornata.

Le musiche che accompagnano la videointervista sono a cura degli studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che solitamente organizza il proprio concerto in occasione del Giorno della Memoria, ma che quest'anno - causa restrizioni dovute all'emergenza Covid-19 – non ha potuto tenere il consueto appuntamento dal vivo. #giornodellamemoria