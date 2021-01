Walter Veltroni intervista Sami Modiano 25 gennaio 2021

Per il Giorno della Memoria del 27 gennaio Il Sole 24 Ore propone, a partire dalle ore 11:00, la videointervista esclusiva di Walter Veltroni a uno degli ultimi testimoni viventi della Shoah, Sami Modiano. L'appuntamento, organizzato dall'Associazione Figli della Shoah in collaborazione con il Conservatorio di Milano, Il Sole 24 Ore e Feltrinelli Editore, è un momento fondamentale per commemorare la Shoah attraverso i ricordi e la voce di Sami, “un uomo che ha coraggiosamente tramandato la Memoria”, come ha ricordato Sergio Mattarella. L'intervista rappresenta un momento di approfondimento indirizzato in particolare agli studenti delle scuole e rimarrà disponibile sulla pagina online dedicata alla Giornata.Le musiche che accompagneranno la videointervista sono a cura degli studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che solitamente organizza il proprio concerto in occasione del Giorno della Memoria, ma che quest'anno - causa restrizioni dovute all'emergenza Covid-19 – non potrà tenere il consueto appuntamento dal vivo. #giornodellamemoria