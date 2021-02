Volkswagen ID.4, il suv compatto 100% elettrico arriva in Italia

Milano, 9 feb. (askanews) - Prosegue l'offensiva Volkswagen nell'elettrico. Dopo la ID.3, è possibile ordinare in Italia il suv 100% elettrico ID, il secondo modello basato sulla nuova piattaforma MEB che sarà venduto e prodotto in Europa, Stati Uniti e Cina. Per diventare leader di settore, Volkswagen prevede di investire oltre 11 miliardi di euro entro il 2023 e di produrre di 1,5 milioni auto elettriche l'anno entro il 2025.

Due le versioni disponibili: Pure Performance con batteria da 52 kWh e 343 km di autonomia (ciclo WLTP) e motore posteriore da 170 CV e la Pro Performance, con batteria da 77 kWh 520 km di autonomia (ciclo WLTP) e una potenza di 204 CV per uno 0-100 in 8,5 secondi. La velocità massima è limitata a 160 km/h per tutte le versioni. Nel corso dell'anno, arriverà anche una variante con trazione integrale: la ID.4 GTX. La Volkswagen ID.4 è disponbile in 4 allestimenti, con prezzi a partire da 43.150 euro. L'arrivo nei concessionari è previsto ad aprile.