Voli, prenotazioni, rimborsi: tutte le informazioni per viaggiare informati 04 giugno 2021

Dal Green pass alle regole per viaggiare fuori dall'Europa: gli esperti di Aci Blueteam hanno risposto agli abbonati di 24+

Con l'estate alle porte e la campagna di vaccinazione che avanza a grandi passi è tempo di pensare alle vacanze per molti milioni di italiani, dopo che il Covid ha fermato il settore dei viaggi. Come assicurarsi dai rischi del virus? Quali sono le regole per il green pass? Ci sono criteri particolari per le vacanze all’estero?

Ne abbiamo parlato in diretta streaming, con:

● Marco Rinaldo, direttore Corporate Travel - ACI Blueteam

● Massimiliano Biella, direttore Operativo Turismo - ACI Blueteam