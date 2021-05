Vitalizi, Ettore Licheri: "Battaglia di civilità" 20 maggio 2021

(laPresse) “Noi ci spiace se in questi due giorni si stanno creando tensioni nella maggioranza ma voi capite che non si può rimanere zitti e fermi. Non è una battaglia elettorale ma di civiltà. Stiamo lottando per onorare il prestigio delle istituzioni. Chiediamo che ogni forza politica si assuma la responsabilità delle proprie azioni. Dica chiaramente cosa vuole fare di questo istituto obsoleto, siamo l’unico paese ad averlo. C’è un principio di uguaglianza tra elettori ed eletti che va rispettato”. Ettore Licheri, senatore del M5S, commenta la decisione del Consiglio di garanzia del Senato che ieri ha confermato il ripristino del vitalizio a Roberto Formigoni.