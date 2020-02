Visita a sorpresa di Mattarella in una scuola con alunni cinesi

Roma, 6 feb. (askanews) - A sorpresa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha fatto visita alla scuola Daniele Manin all'Esquilino, a Roma, dove è forte la presenza di alunni stranieri, soprattutto cinesi. Nel momento dell'emergenza del coronavirus, un gesto dal valore "distensivo e simbolico" nei confronti della comunità cinese residente da anni in Italia.

L'istituto, che ospita una scuola materna, una primaria e una media, è noto per la sua multiculturalità - tra il 40 e il 50 per cento di alunni sono di nazionalità non italiana, anche se nati in Italia - essendo l'Esquilino un quartiere a forte presenza di immigrazione, specialmente cinese.

"Questa visita inaspettata - ha detto una maestra - abbiamo riunito queste due classi e stavamo affrontando un discorso che per noi è all'ordine del giorno: l'amicizia, la pace e l'inclusione".

Mattarella ha visitato alcune classi, si è intrattenuto con i bambini e i docenti, e un gruppo di ragazzi delle medie, di diverse nazionalità, ha cantato l'inno di Mameli.