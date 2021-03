Vip in campo per Vicky, la bimba che sta perdendo la vista

Milano, 29 mar. (askanews) - Nelle scorse ore si è compiuto un altro passo verso la ricerca di una cura per Vicky, grazie alla straordinaria generosità degli oltre 600 italiani protagonisti dell asta benefica Eyes on The Future Virtual Gala , e dei tanti vip scesi in campo per l occasione, alcuni han messo a disposizione alcuni oggetti firmati altri esperienze sportive al loro fianco.

Vicky ha 7 anni, vive a Londra e fra non molto non vedrà più. La sua famiglia è protagonista da tre anni di una appassionante maratona benefica internazionale volta a finanziare la ricerca di una cura che consentirà a lei e a chi vive la sua condizione, di ritardare il momento in cui giungerà la cecità.

La bimba è affetta da una distrofia genetica della retina, l Amaurosi Congenita di Leber, una malattia genetica rara che colpisce due bambini ogni centomila ed è la causa principale di cecita nei bambini: tra meno di 10 anni Vicky perderà la vista. Ad oggi non esiste una soluzione. Ma la ricerca avanza e il traguardo non sembra impossibile. Gia oggi esiste una terapia genica che ha aiutato i pazienti affetti da una condizione simile a recuperare almeno in parte la vista. Purtroppo la terapia non funziona sul gene di Vicky.

Così mamma Silvia in partnership con Through Vicky s Eyes, Retina Italia Onlus e Fondazione Mediolanum ha organizzato un asta benefica online che ha riscosso un successo sorprendente. Più di 600 biglietti venduti grazie anche al sostegno di ambassador d eccezione come Giorgia Palmas, Milly Carlucci, Gessica Notaro, Flavia Pennetta, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Daniele Cassioli. In palio c erano oltre 80 premi: alcuni esempi le sneakers di Chiara Ferragni, il pallone del Milan autografato da Paolo Maldini, un'ora di pattinaggio con Carolina Kostner o la maglia della Juventus autografata da Cristiano Ronaldo.

Oggetti molto ambiti, che hanno così contribuito alla riuscita dell evento: una maglietta della Juventus firmata Cristiano Ronaldo e una dell'Inter firmata dai calciatori.

La serata, presentata da Barbara Pedrotti, e resa possibile grazie al contributo degli Sponsor: Cappelli RCCD Studio Legale, Costacurta, Credito Fondiario, Fater, Greenberg Traurig Santa Maria Studio Legale, Kellogg s Company, Marsh, Mercer Marsh Benefits, P&G, Zenith Service.