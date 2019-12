Violenza sulle donne: la prima tutela è la denuncia 03 dicembre 2019

La denuncia è il primo atto per le donne per difendersi contro la violenza: una denuncia che deve essere tempestiva e nella quale si può ritrovare la sicurezza perduta. Ne è convinta Irma Conti, avvocata e Cavaliere della Repubblica per la lotta alla violenza sulla donne, che in occasione dell'evento #sempre25novembre #nonseisola di Alley Oop - Il Sole 24 ore ha sottolineato che solo denunciando si evitano reati ancora più gravi.