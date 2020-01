VIDEOFORUM / Le nuove tasse sulla casa 29 gennaio 2020

Con la manovra 2020 cambiano in misura rilevante l'Imu che si unifica alla Tasi e cambiano le regole per l'accertamento. Quali sono le sanzioni cui va incontro chi non versa questi tributi? E quali sono le scadenze da tener cd'occhio? Ne parliamo con Mauro Meazza del Sole 24 Ore e Luigi Lo Vecchio, dottore commercialista ed esperto del Sole 24 Ore