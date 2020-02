Video previsioni per venerdì 07 febbraio 2020

Nord: Prevalenza nuvoloso al Nordovest, specie sulla Liguria, In prevalenza soleggiato su Alpi, Emilia Romagna e Triveneto. Temperature stazionarie, massime generalmente tra 9 e 13. Centro: Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo innocui addensamenti sull'alta Toscana e lungo l'Adriatico. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 11 e 15. Sud: Bel tempo prevalente; qualche addensamento sparso tra Puglia e dorsale ma non sono previsti fenomeni. Temperature in lieve aumento, massime tra 12 e 16.