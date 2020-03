Video francese sulla “pizza corona” scatena le polemiche in Italia. Canal + lo rimuove

È bufera sullo spot di “Groland Le Zapoi“ del 29 febbraio, in cui gli autori della storica trasmissione satirica francese di Canal Plus scherzano sulla diffusione del coronavirus in Italia: nello sketch un pizzaiolo tossisce e sputa mentre prepara una pizza, che diventa una “Pizza Corona”. Canal+ ha poi rimosso il video e si è scusato con «gli amici italiani» mentre l’ambasciata francese in Italia si è dissociata e ha espresso solidarietà all’Italia.Il video satirico fa parte di una serie di inserti in cui si ironizza anche sulle contromisure francesi all'epidemia. Ne “I francesi e la quarantena”, gli autori scherzano anche su come i francesi interpretano le norme di prevenzione dettate dalle autorità, dal saluto evitando le strette di mano alle nuove abitudini della vita sociale. Nelle puntate dei giorni scorsi del videogiornale satirico ambientato dal 1992 nell'immaginario Principato del Groland, si ironizza anche sulla serata finale dei Cesar e sullo shock del premio per il miglior film a Roman Polanski accusato di violenze sessuali, con conseguente uscita dalla sala dell'attrice Adele Haenel per protesta.