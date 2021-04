Video d'autore per Vasco Brondi: Elio Germano e Daniele Vicari

Milano, 2 apr. (askanews) - Videoclip d'autore per Vasco Brondi con Elio Germano, per la regia di Daniele Vicari. Le prime immagini del video di "Chitarra nera" in questo teaser trailer.

Martedì prossimo, 6 aprile, alle ore 21.00, sulla pagina www.vascobrondi.it/chitarranera, sarà trasmesso con una live première il videoclip della canzone.

"Paesaggio dopo la battaglia" è il primo album di Vasco Brondi dopo la conclusione del progetto artistico "Le Luci della centrale elettrica" e sarà pubblicato il prossimo 7 maggio.