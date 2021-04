Video Beppe Grillo, Giulia Bongiorno: "Lo porterò in Procura"

Milano, 20 apr. (askanews) - Dura presa di posizione dell'avvocato e senatrice Giulia Bongiorno rispetto al video pubblicato da Beppe Grillo in cui difende il figlio Ciro accusato di stupro. A 'L'aria che tira' in onda su La7 la Buongiorno, che da anni si batte contro la violenza sulle donne, ha detto: "Porterò il video di Beppe Grillo in procura, perché reputo che sia una prova a carico, perché documenta una mentalità del: non succede niente, sono cose che si possono fare. Si chiama eufemizzazione, ossia prendere delle cose importanti e ridurle in briciole. Le parole di Grillo denotano una mentalità e una linea di difesa ed è anche un messaggio: state attente vittime che adesso vi facciamo diventare imputate".