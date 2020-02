Via libera alla legge sul libro: ecco cosa cambia per i consumatori

●

Nelle librerie, store online, grande distribuzione, lo sconto ordinario massimo passa dal 15% al 5% (scende dal 20 al 15% per i libri scolastici). Le librerie possono organizzare promozioni, una volta l'anno, con il limite di sconto del 15% mentre oggi queste sono rimesse solo agli editori. Le promozioni delle librerie (con sconti massimi del 15%) saranno possibili una sola volta l'anno, in mesi prestabiliti stabiliti con un decreto ministeriale a stabilire i mesi degli sconti per le librerie. È il nuovo scenario che si apre con la legge per la promozione e il sostegno alla lettura, approvata all'unanimità in Senato il 5 febbraio