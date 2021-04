Vespa: 75 anni in 10 immagini

Il 23 aprile del 1946 Piaggio brevetta la Vespa. In quello stesso giorno, da Pontedera viene evaso il primo ordine, diretto a un concessionario di Roma. Da allora la produzione non si è più fermata e oggi, dopo 75 anni e 19 milioni di esemplari venduti, la Vespa è un'icona del made in Italy celebrata in tutto il mondo. Ecco dieci momenti significativi di questa storia industriale unica, raccontati con dieci immagini I 75 anni della Vespa: storia di una moto e dell'ingegnere che le insegnò a volare