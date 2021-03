Verso il Recovery Plan: la diretta video 09 marzo 2021

L'ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, presenta l'analisi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal precedente governo e avanza proposte utili per contribuire alla revisione attualmente in corso al fine di indirizzare le risorse in un'ottica di sviluppo sostenibile. Insieme all'esame del Pnrr, grazie al contributo degli 800 esperti delle organizzazioni aderenti, l'ASviS presenta anche una valutazione dei provvedimenti previsti dalla Legge di Bilancio, per valutarne la rispondenza agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Giunta alla sua terza edizione, quest'anno la pubblicazione dedica particolare attenzione agli impatti della crisi provocata dalla pandemia.

L'evento rappresenta l'occasione per presentare anche l'aggiornamento degli indicatori compositi europei che descrivono il percorso dei Paesi dell'Ue rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

All'incontro partecipano il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, la Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo, Irene Tinagli.