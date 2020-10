Verso una cultura industriale green di Marco lo Conte 12 ottobre 2020

L'attenzione per la sostenibilità e il rispetto dei criteri di governance e ambientali è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni e ora rappresenta un vero must di una cerchia sempre più larga di imprese, investimenti e soprattutto start up. Ma quali criteri seguire? E con quali aspettative e obiettivi? Paola Bonomo, consigliere indipendente e business angel è intervenuta nel videoforum l'Italia che riparte – GoBeyond nel quale ha indicato come le norme europee e i protocolli sempre più diffusi in materia di sostenibilità stiano accompagnando l'evoluzione sia della domanda sia dell'offerta di beni e servizi secondo criteri Esg.