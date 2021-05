Venezia, torna lo spettacolo della "Vogalonga" 23 maggio 2021

(LaPresse) Non poteva mancare, nell’anno in cui si celebrano i 1600 anni dalla nascita di Venezia, la classica Vogalonga, la regata amatoriale dedicata alle imbarcazioni a remi. Duecento le imbarcazioni che hanno solcato le acque della laguna veneziana increspandole a colpi di remi lungo un percorso di 20 chilometri. La partenza dal Bacino San Marco, dopo il tradizionale alzaremi e il colpo di cannone, con l’arrivo sotto il ponte dell’Arsenale allo sbocco in Bacino San Marco. Ad ogni imbarcazione è stata consegnata una bandiera con un logo speciale.