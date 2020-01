Venezia, la cronaca dell’apertura del Mose: ecco il test per vedere se funziona

Quali obiettivi si prefigge il progetto, quali difficoltà ha incontrato finora, quali costi, quali ripercussioni ha provocato nella classe politica coinvolta in diversi scandali negli ultimi anni? Nel servizio di Jacopo Giliberto la storia e tutti i dettagli di uno dei progetti ingegneristici più ambiziosi per Venezia e per l'Italia. Che ora rischia un nuovo stop a causa della sabbia che minaccia di inceppare le dighe. Di Jacopo Giliberto