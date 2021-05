Vaccini, Toti e Cirio firmano protocollo reciprocità Piemonte-Liguria 22 maggio 2021

(LaPresse) - E' stato firmato questa mattina dai presidenti Alberto Cirio e Giovanni Toti il protocollo d'intenti per la reciprocità vaccinale in ambito turistico fra Piemonte e Liguria. L'accordo è stato pensato per favorire nella stagione estiva la vaccinazione dei rispettivi abitanti in vacanza sulla costa ligure o sulle montagne piemontesi. Presenti alla firma anche il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e, in videocollegamento, l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio. “Dal momento che vaccinarsi è fondamentale per ripartire, così come fondamentale è avere rispetto dei piemontesi che finalmente riescono ad assaporarsi un po' di vacanza in Liguria, noi come Regioni proponiamo di poterli vaccinare nella Liguria se sei piemontese, in Piemonte se sei ligure, in uno scambio e in un accordo reciproco che è finalizzato a favorire il vaccino, a favorire la salute e anche ad andare incontro alle esigenze dei nostri piemontesi”, ha spiegato Cirio. La sinergia prevede che il soggiorno debba avvenire a scopo turistico fra metà giugno e metà settembre e per una durata di almeno sette giorni. Il documento è stato trasmesso al commissario straordinario, generale Figliuolo, per le valutazioni. Se arriverà il via libera da Roma si partirà.