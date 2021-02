Vaccini over 80 al via nel Lazio: "Lo facciamo per i giovani"

Roma, 8 feb. (askanews) - La Regione Lazio apre la fase 2 delle vaccinazioni, ovvero quella per gli over 80 anni. Dopo la settimana di prenotazione on line, dall'8 febbraio si è iniziato a somministrare il vaccino Pfizer alle persone con età pari e superiore a 80 anni. Tuttavia, una partenza in sordina: non tutti i punti elencati sul sito Salute Lazio sono infatti partiti. Come l'hub di Fiumicino o l'Auditorium Parco della Musica a Roma, dove le vaccinazioni partiranno il 15 febbraio.

Allo Spallanzani è partito tutto come da calendario. Con il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che ha visitato l'Istituto per l'avvio della campagna di vaccinazione agli over 80. "In questo piazzale alcuni mesi fa raccontavamo la tragedia del Covid. Oggi era giusto tornare qui", ha commentato Zingaretti.

Qui invece siamo al Columbus, il Covid2 Hospital del Policlinico Gemelli. Da questa mattina la macchina gira a pieno ritmo: vaccinazione per gli over 80 e si continua con la somministrazione delle dosi per il personale sanitario. Come spiega Patrizia Laurenti, professore associato di Igiene all'Università cattolica e responsabile del centro vaccinale. "Oggi abbiamo iniziato a vaccinare le persone over 80 anni. Ne abbiamo in programma 90, vediamo se nei prossimi giorni la Regione ci permetterà di vaccinarne di più. Il flusso funziona bene, le persone vengono accolte all'ingresso, attendono il loro turno, poi l'anamnesi e la prima vaccinazione. Poi 15 minuti di osservazione. Ricordiamo loro il secondo appuntamento. Mi sembrano tutti consapevoli, motivati e attenti".

Questa signora ha 90 anni. "Già fatto. È andata tutto bene. Bisogna proteggere i giovani". "Se si legge tutto non si sta tranquilli: reazioni allergiche, shock, etc... Meglio non leggerli. Ho un po' paura. Ma sono venuta lo stesso perché i miei figli mihanno consigliato di farlo", dice un'altra signora.

"Devo dire che ero un po' ansioso, come tutta l'umanità. Ansioso di arrivarci, poi la preparazione. Sono molto fatalista", prosegue un altro signore.

Sette punti di somministrazione e 4 stanze di anamnesi, oltre alla sala di osservazione.

Qui invece siamo a Santa Maria della Pietà, zona Trionfale, dove le vaccinazioni per gli ultraottantenni, scandite ogni dieci minuti, sono 84 al giorno e le prenotazioni arrivano ai primi di aprile.

"Spero che la cittadinanza sia contenta del servizio che stiamo offrendo come Asl Roma1. Noi ci crediamo, speriamo di venire presto fuori da questa situazione che stiamo vivendo ormai da un anno", dice un'infermiera. "Sono anche molto emozionati, sta andando molto bene questa prima giornata. È un nuovo inizio, è importante che ci vacciniamo il più possibile, è un dovere morale quello di proteggerci e di proteggere gli altri", conclude un'altra infermiera.