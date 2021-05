Vaccini, le montagne del Piemonte Covid free a metà giugno 19 maggio 2021

(LaPresse) - La Regione Piemonte sarà la prima in Italia a rendere le sue montagne Covid free grazie alla vaccinazione di chi vive e lavora nei Comuni montani. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Il Governo ha deciso che le isole erano aree che meritavano di essere vaccinate prima perché è difficile raggiungere gli ospedali. Noi come Piemonte abbiamo subito detto: bene, Governo, ma se è difficile raggiungere Capri è anche difficile raggiungere Alagna, raggiungere Sestriere o Elva. E allora abbiamo introdotto questo criterio per cui i comuni montani che sono almeno a una distanza che supera i 25 minuti dall'ospedale più vicino e che superano i 700 metri di altitudine per la montagna e 500 per la collina sono aree che hanno le stesse problematiche, quindi dobbiamo anche queste vaccinarle prima. Abbiamo chiesto l'autorizzazione che ci è stata conferita in quanto il piano nazionale prevede questa possibilità non solo per le isole ma, dopo la nostra richiesta, anche per gli Appennini e per le Alpi”, ha spiegato Cirio. La misura permetterà di salvaguardare la salute delle persone che vivono nei comuni montani, ma sarà anche un'opportunità di ripartenza per il turismo. Coinvolgerà 250 comuni e 70mila persone. “Noi ci poniamo l'obiettivo di chiudere questa campagna di vaccinazione il 15 giugno e dire all'Italia e al mondo: venite in vacanza in montagna in Piemonte perché troverete un luogo Covid free”, ha concluso Cirio.