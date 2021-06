Vaccini a maturandi, De Luca: "Entusiasmo di Bologna a Napoli sarebbe stato raccontato come caos" 03 giugno 2021

(LaPresse) Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, "l'entusiasmo" dei maturandi in attesa del vaccino "di Bologna, a Napoli sarebbe stato raccontato come caos e un disastro organizzativoo". Lo ha detto parlando con la stampa presso la sede di Palazzo Santa Lucia per illustrare i risultati dello studio di bio-monitoraggio "Spes", commentando le immagini dei vaccini dei maturandi effettuati a Bologna dove si sono registrati momenti di tensione tra i prenotatI nonostante Bologna sia "città civilissima e all'avanguardia nel sistema sanitario". "Qui stessa operazione in un contesto di tranquillità", ha aggiunto De Luca.