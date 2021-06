Vaccini, malori e tensioni all'open day di Bologna: intervengono i carabinieri 02 giugno 2021

Tensioni all'open day vaccinale all'hub della Fiera di Bologna dove, già dalla nottata, circa cinquemila persone si sono accampate e messe in fila per ricevere una delle 1200 dosi di vaccino Johnson&Johnson disponibili. La tensione tra persone in fila e l'organizzazione ha costretto i carabinieri a intervenire. Tra la gente ammassata fuori dalla porta dell'hub alcune persone si sono sentite male e al momento sono state soccorse dal personale del centro.