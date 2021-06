Vaccini, in Lazio al via somministrazione a maturandi: "E' un'emozione" 01 giugno 2021

(LaPresse) Al via in Lazio alla vaccinazione per i maturandi all'hub di Porta di Roma. "Dopo un anno complicato è un senso di liberazione", ha detto uno degli studenti poco dopo aver ricevuto la dose. Ai ragazzi, al termine della vaccinazione, è stata anche regalata una copia della Costituzione. "E' un'emozione ma c'è anche un po' di paura - ha spiegato una diciottenne -: è un dovere civico per proteggere tutti".